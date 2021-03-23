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Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕС

Раскрыты сроки выхода российской вакцины на рынок ЕСФото: Владислав Воднев / РИА Новости

Раскрыты сроки выхода российской вакцины «Спутник V» на рынок ЕС. Об этом рассказал представитель Постоянного комитета европейских врачей CPME в управляющем совете Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) Вольф-Дитер Людвиг, его цитирует издание Karenina форума «Петербургский диалог».

По его мнению, допуск препарата может состояться уже через шесть — восемь недель. «Результаты, которые были опубликованы в журнале Lancet, в целом вызывают доверие. Поэтому я исхожу из того, что после основательной проверки EMA последует допуск», — считает Людвиг.

По его словам, процесс может затянуться, потому что между Россией и ЕС «нет установившейся практики подобного рода».

4 марта ЕМА начало экспертизу российской вакцины «Спутник V». Европейский регулятор рассчитывает, что оценка пройдет в сжатые сроки. Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь регистрации препарата в ЕС.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

В мире

По материалам: lenta.ru
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