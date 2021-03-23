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Разработчик «Спутника V» оценил эффект от ревакцинации

Разработчик «Спутника V» оценил эффект от ревакцинацииФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ревакцинация препаратом «Спутник V» не просто возможна, но может быть даже эффективнее первичной вакцинации, рассказал директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину, Александр Гинцбург. Его оценку приводит РИА Новости во вторник, 23 марта.

«Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов», — сказал он.

Гинцбург добавил, что в ходе исследований была доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену.

Ранее во вторник Роспотребнадзор опроверг невозможность повторной вакцинации «Спутником V». Заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная подчеркнула, что повторная вакцинация им возможна, но препарат для ревакцинации должен выбирать лечащий врач.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что повторно сделать прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V», вероятно, невозможно.

Россия

По материалам: lenta.ru
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