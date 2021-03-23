Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » РБК: переход "Газпрома" на российское ПО оценили в 180 миллиардов рублей

РБК: переход "Газпрома" на российское ПО оценили в 180 миллиардов рублей

РБК: переход "Газпрома" на российское ПО оценили в 180 миллиардов рублей
. Глава Газпрома Алексей Миллер в письме премьер-министру Михаилу Мишустину оценил затраты компании при переходе на российское ПО в сумму от "180 миллиардов рублей". Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа. Его подлинность изданию подтвердил источник в корпорации.

В письме Миллер попросил исключить из проекта президентского указа "О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры" конкретные сроки перехода на отечественные программы и оборудование: это, согласно документу, нужно сделать до 1 января 2024 года и к началу 2025 года, соответственно.

По словам главы компании, указ в нынешней редакции приведет "к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели "Газпрома".


Издание напомнило, что чистый убыток корпорации за первые девять месяцев прошлого года составил более 218 миллиардов рублей, а прибыль годом ранее — более 1,1 триллиона рублей.

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

США подготовят новый триллионный план по спасению экономики
США подготовят новый триллионный план по спасению экономики
В Магаданской области впервые пройдет финальный этап IX национального чемпионата «Молодые профессионалы»
В Магаданской области впервые пройдет финальный этап IX национального
Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5 тысяч педагогических классов – Сергей Кравцов
Минпросвещения России планирует со следующего года создать в школах 5
Правительство России распределило 5 млрд рублей на модернизацию инфраструктуры вузов
Правительство России распределило 5 млрд рублей на модернизацию
Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу
Московский кинофестиваль объявил конкурсную программу
«Так себе мать получается»: Муцениеце разрывается между домом и работой, пока Прилучный крутит роман
«Так себе мать получается»: Муцениеце разрывается между домом и
Андрей Ильин: «Олег Табаков через меня общался с дочерью и внучкой»
Андрей Ильин: «Олег Табаков через меня общался с дочерью и внучкой»
Мондезир Свет-Амур устроился на работу
Мондезир Свет-Амур устроился на работу
Алена Ашмарина подала в суд на Илью Григоренко
Алена Ашмарина подала в суд на Илью Григоренко
Иосиф Оганесян ищет помощи у дерматолога
Иосиф Оганесян ищет помощи у дерматолога
В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации «Спутником V»
В Роспотребнадзоре опровергли невозможность повторной вакцинации
Россиянам назвали замедляющий старение витамин
Россиянам назвали замедляющий старение витамин

Топ на сегодня

В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей

Еще по теме

В "Газпроме" испугались перехода на российский софт
«Газпром» предупредил о проблемах из-за российского софта
"Газпром" получил миллиардные убытки
«Газпром» увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 9,6% с начала года