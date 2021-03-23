РФПИ подтвердил инвестиции в Telegram

Вадим Карасев

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 23 марта приобрел миноритарный пакет в инвестиции эмиратского холдинга Mubadala Investment Company в облигации мессенджера Telegram. Об этом «Ленте.ру» сообщили в РФПИ.

Пакет был приобретен в рамках совместной российско-эмиратской инвестиционной платформы, подтвердили в фонде.

Заявление было сделано после противоречивой информации об участии РФПИ в размещениях. 23 марта основатель Telegram Павел Дуров сообщил о продаже облигаций мессенджера «некоторым из крупнейших и наиболее осведомленных инвесторов со всего мира» на сумму более миллиарда долларов, сразу после чего представитель РФПИ заявил РИА Новости, что фонд участвовал в инвестиции в Telegram совместно с Mubadala. Спустя несколько часов в руководстве Telegram выступили в прессе с опровержением сведений об участии РФПИ в размещениях. Сам Дуров эту ситуацию не комментировал.

Mubadala и другой эмиратский фонд, Abu-Dhabi Catalyst Partners, вложили в бумаги Telegram по 75 миллионов долларов. Сумма вложений со стороны РФПИ не называется.