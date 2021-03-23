Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

РФПИ подтвердил инвестиции в Telegram

РФПИ подтвердил инвестиции в TelegramФото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 23 марта приобрел миноритарный пакет в инвестиции эмиратского холдинга Mubadala Investment Company в облигации мессенджера Telegram. Об этом «Ленте.ру» сообщили в РФПИ.

Пакет был приобретен в рамках совместной российско-эмиратской инвестиционной платформы, подтвердили в фонде.

Заявление было сделано после противоречивой информации об участии РФПИ в размещениях. 23 марта основатель Telegram Павел Дуров сообщил о продаже облигаций мессенджера «некоторым из крупнейших и наиболее осведомленных инвесторов со всего мира» на сумму более миллиарда долларов, сразу после чего представитель РФПИ заявил РИА Новости, что фонд участвовал в инвестиции в Telegram совместно с Mubadala. Спустя несколько часов в руководстве Telegram выступили в прессе с опровержением сведений об участии РФПИ в размещениях. Сам Дуров эту ситуацию не комментировал.

Mubadala и другой эмиратский фонд, Abu-Dhabi Catalyst Partners, вложили в бумаги Telegram по 75 миллионов долларов. Сумма вложений со стороны РФПИ не называется.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины назвал "способ" завершить конфликт в Донбассе за
Адвокат назвал унижением запрет Киркорову на въезд в Литву
Адвокат назвал унижением запрет Киркорову на въезд в Литву
Дочь Заворотнюк рассказала о желать сбежать из России
Дочь Заворотнюк рассказала о желать сбежать из России
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
Путин отправил пензенского губернатора Белозерцева в отставку
В Госдуме нашли способ повысить россиянам пособия
В Госдуме нашли способ повысить россиянам пособия
В Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всех россиян
В Госдуме раскрыли способ повысить пенсии всех россиян
РФПИ подтвердил инвестиции в Telegram
РФПИ подтвердил инвестиции в Telegram
42-летняя Софико Шеварднадзе впервые стала мамой
42-летняя Софико Шеварднадзе впервые стала мамой
«Клаве Коке важнее фит, чем мне»: Инстасамка раскрыла детали скандала с певицей
«Клаве Коке важнее фит, чем мне»: Инстасамка раскрыла детали скандала
Уже не подавал признаков жизни: полиция показала видео спасения провалившегося под лед киевлянина
Уже не подавал признаков жизни: полиция показала видео спасения
Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с Киркоровым
Анастасия Стоцкая объяснила, почему рождаются слухи об общих детях с
В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление
В игре Serious Sam 2 впервые за 5 лет вышло обновление

Топ на сегодня

Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
Путин пообещал привиться от коронавируса 23 марта
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за дела о взятке
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за

Еще по теме

РФПИ совместно с фондом из ОАЭ проинвестировал в Telegram
Дуров нашел деньги для Telegram
Арабские фонды купили облигации Telegram на сумму в 150 млн долларов
РФПИ и арабский Mubadala вложат 19 млрд рублей в две агрокомпании РФ