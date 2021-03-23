Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Роскомнадзору предложили блокировать нелегальных перевозчиков в Крыму

Роскомнадзору предложили блокировать нелегальных перевозчиков в Крыму

В Крыму правоохранители и чиновники с начала года проверили 23 проверки компаний-перевозчиков, выявили нарушения и составили 25 административных протоколов. В 11 случаях перевозчики работали без разрешительных документов. Министр транспорта Республики Крым Евгений Исаков предложил Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы нелегалов.

«Указанные перевозки организованы нелегальными диспетчерами через сайты в сети «Интернет». Предполагается осуществлять блокировку интернет ресурсов через территориальное подразделение Роскомнадзора», – отметил министр транспорта Республики Крым Евгений Исаков.

Полицейские, сотрудники Минтранса и члены Общественного совета при министерстве нашли в Интернете 22 сайта, на которых предлагали услуги пассажирских перевозок из Симферополя к государственной границе России. Забронировать места пассажирам предлагали через интернет. Такие перевозки, уточнили в пресс-службе Минтранса, не обеспечивают безопасность жизни и здоровья пассажиров, в том числе антитеррористическую.

В министерстве транспорта Республики Крым сформировали реестр точек отправлений нелегальных перевозчиков, номера автомобилей возможных нелегалов.

Сообщение Роскомнадзору предложили блокировать нелегальных перевозчиков в Крыму появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Биолог оценил возможность повторной вакцинации после прививки «Спутником V»
Биолог оценил возможность повторной вакцинации после прививки
Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках
Госдума приняла во втором чтении законопроект о президентских сроках
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом
Первый в Нижнем Новгороде центр «IT-куб» откроют 1 сентября 2021 года
Первый в Нижнем Новгороде центр «IT-куб» откроют 1 сентября 2021 года
«Учитель будущего»: инструкция по сбору успешной команды
«Учитель будущего»: инструкция по сбору успешной команды
В брянском детском технопарке «Кванториум» начались весенние «Инженерные каникулы»
В брянском детском технопарке «Кванториум» начались весенние
Дава: «Слишком много денег тратил на Бузову»
Дава: «Слишком много денег тратил на Бузову»
Юлианна Караулова ждет ребенка
Юлианна Караулова ждет ребенка
Курорты Приморья
Курорты Приморья
Каждый из BTS рассказал по одной тайне Чонгука. Не читайте, если не готовы к компромату…
Каждый из BTS рассказал по одной тайне Чонгука. Не читайте, если не
Зуева опубликовала фото с ребенком Козловского: «Единственное, что связывает, это дочь»
Зуева опубликовала фото с ребенком Козловского: «Единственное, что
Раскрыты подробности госпитализации Леры Кудрявцевой: взвали сразу две «скорые»
Раскрыты подробности госпитализации Леры Кудрявцевой: взвали сразу

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей

Еще по теме

Интернет-омбудсмен предсказал блокировку IP пользователей из-за борьбы с Telegram
Восемь интернет-ресурсов с нелегальной информацией заблокировали в Хабаровском крае
Роскомнадзор создал департамент для борьбы с анонимайзерами
В Московской области сократилось количество нелегальных перевозчиков