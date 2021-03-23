Роскомнадзору предложили блокировать нелегальных перевозчиков в Крыму

Анастасия Иванова

В Крыму правоохранители и чиновники с начала года проверили 23 проверки компаний-перевозчиков, выявили нарушения и составили 25 административных протоколов. В 11 случаях перевозчики работали без разрешительных документов. Министр транспорта Республики Крым Евгений Исаков предложил Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы нелегалов.

«Указанные перевозки организованы нелегальными диспетчерами через сайты в сети «Интернет». Предполагается осуществлять блокировку интернет ресурсов через территориальное подразделение Роскомнадзора», – отметил министр транспорта Республики Крым Евгений Исаков.

Полицейские, сотрудники Минтранса и члены Общественного совета при министерстве нашли в Интернете 22 сайта, на которых предлагали услуги пассажирских перевозок из Симферополя к государственной границе России. Забронировать места пассажирам предлагали через интернет. Такие перевозки, уточнили в пресс-службе Минтранса, не обеспечивают безопасность жизни и здоровья пассажиров, в том числе антитеррористическую.

В министерстве транспорта Республики Крым сформировали реестр точек отправлений нелегальных перевозчиков, номера автомобилей возможных нелегалов.

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