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Россия опровергла причастность водителя консульства во Франции к кражам

Россия опровергла причастность водителя консульства во Франции к кражамФото: Vincent Yu / AP

Французская полиция не предъявила никаких обвинений водителю генконсульства России в Страсбурге, несмотря на задержание по делу о краже велосипедов. Тем самым российское диппредставительство опровергло причастность своего сотрудника к преступлению, сообщает издание «Подъем».

«Тиражируемые в СМИ инсинуации о его участии в серии краж велосипедов являются бездоказательными», — подчеркнули в консульстве. Российские дипломаты рассказали, что полиция Страсбурга не предъявила россиянину никаких обвинений и не взяла у него расписку о невыезде.

В консульстве также подтвердили, что сотрудник уехал в Россию из-за ухудшившегося здоровья, и местные власти против этого не возражали.

Ранее стало известно, что полиция Страсбурга разыскивает водителя российского консульства, подозреваемого в продаже сотен краденых велосипедов. В феврале бывший заместитель мэра французского города обнаружил объявление о продаже своего дорогостоящего электрического велосипеда, украденного незадолго до этого. Бывший чиновник обратился в полицию, и та вышла на продавца, который оказался водителем в российской дипмиссии.

В мире

По материалам: lenta.ru
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