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Россия закупилась пальмовым маслом

Россия закупилась пальмовым масломФото: Mimi Saputra / ZumaPress / Globallookpress.com

Россия закупилась пальмовым маслом и его фракциям, значительно увеличив импорт продукта. Он вырос в январе 2021 года на 18,8 процента в годовом выражении (до 92,9 тысячи тонн). Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

По сравнении с предыдущим месяцем показатель подскочил на 29,7 процента. За минувший год импорт пальмового масла снизился относительно 2019 года на 3,4 процента (до 1,025 миллиона тонн). В целом внешнеторговый оборот России в январе составил 43,8 миллиарда долларов (91,9 процента к январю 2020 года), в том числе экспорт — 26,4 миллиарда долларов (86,3 процента), импорт — 17,5 миллиарда долларов (101,8 процента).

В январе сообщалось, что пальмовое масло на мировом рынке рекордно подорожало. Цена на него достигла максимума за последние 10 лет (961 доллар за тонну, рост с прошлой весны превысил 100 процентов).

Между тем россияне начали переходить на заменители сыра из-за падения доходов. Сырные продукты — недорогая альтернатива сыру (стоят на треть дешевле), при их производстве возможно использование растительных жиров, например пальмового масла.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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