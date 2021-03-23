Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Россия засомневалась в возможности Украины завоевать любовь жителей Крыма

Россия засомневалась в возможности Украины завоевать любовь жителей Крыма

Россия засомневалась в возможности Украины завоевать любовь жителей КрымаФото: Pavel Rebrov / Reuters

Россия засомневалась в возможности Украины завоевать любовь жителей Крыма при помощи транспортной, торговой и водной блокады полуострова. Об этом заявил в понедельник на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель российской делегации Ярослав Еремин, его слова приводит ТАСС.

«Сомневаемся, что крымчане смогут забыть годы жизни "в объятиях" Киева. А введенной им транспортной, торговой, водной блокадой полуострова любовь его населения точно не завоевать», — сказал Еремин.

По его словам, украинские власти делают все, чтобы не дать полуострову развиваться и «оставить его в том плачевном состоянии, в котором он находился в период пребывания в составе Украины». «Кстати, очень показательно отношение к жителям полуострова со стороны Киева, который всеми правдами и неправдами пытается осложнить жизнь проживающих там людей», — сказал дипломат.

Еремин добавил, что жители Крыма и Севастополя определились в своем выборе еще семь лет назад.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия является одним из ближайших партнеров Украины и решительно поддерживает территориальную целостность Украины. Она подчеркнула важность того, чтобы Европейский Союз едино и недвусмысленно реагировал на воссоединение Крыма с Россией. В Госдуме разочаровались словами Меркель.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство местных жителей поддержали это решение. Украина считает это оккупацией, из-за чего перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
СП советует усилить контроль за международным финансированием проектов
СП советует усилить контроль за международным финансированием проектов
Путин обсудил с главой Евросовета «Спутник V», Донбасс и Белоруссию
Путин обсудил с главой Евросовета «Спутник V», Донбасс и Белоруссию
Таксист откусил россиянке палец в драке
Таксист откусил россиянке палец в драке
У российских чиновников захотели изымать превышающие доходы суммы денег
У российских чиновников захотели изымать превышающие доходы суммы
На Полтавщине школьница чуть не отравила одноклассников запахом от своей обуви
На Полтавщине школьница чуть не отравила одноклассников запахом
Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую
Испания возобновит вакцинацию AstraZeneca
Испания возобновит вакцинацию AstraZeneca
Россия засомневалась в возможности Украины завоевать любовь жителей Крыма
Россия засомневалась в возможности Украины завоевать любовь жителей
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Эксперты оценили шансы парламентских и малых партий на выборах в Госдуму
Эксперты оценили шансы парламентских и малых партий на выборах в
Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализации

Топ на сегодня

Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Мишустин обсудит в Москве с премьером Казахстана темы двусторонних связей и ЕАЭС
Мишустин обсудит в Москве с премьером Казахстана темы двусторонних
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло

Еще по теме

Крым просит украинские банки отсрочить выплату долгов
Власти Крыма собрались судиться с Киевом из-за водной блокады
Крым захотел отсудить у Украины 20 триллионов рублей
В Крыму заявили о главном достижении полуострова благодаря Украине