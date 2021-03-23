Россия засомневалась в возможности Украины завоевать любовь жителей Крыма

Вадим Карасев

Фото: Pavel Rebrov / Reuters

Россия засомневалась в возможности Украины завоевать любовь жителей Крыма при помощи транспортной, торговой и водной блокады полуострова. Об этом заявил в понедельник на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель российской делегации Ярослав Еремин, его слова приводит ТАСС.

«Сомневаемся, что крымчане смогут забыть годы жизни "в объятиях" Киева. А введенной им транспортной, торговой, водной блокадой полуострова любовь его населения точно не завоевать», — сказал Еремин.

По его словам, украинские власти делают все, чтобы не дать полуострову развиваться и «оставить его в том плачевном состоянии, в котором он находился в период пребывания в составе Украины». «Кстати, очень показательно отношение к жителям полуострова со стороны Киева, который всеми правдами и неправдами пытается осложнить жизнь проживающих там людей», — сказал дипломат.

Еремин добавил, что жители Крыма и Севастополя определились в своем выборе еще семь лет назад.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия является одним из ближайших партнеров Украины и решительно поддерживает территориальную целостность Украины. Она подчеркнула важность того, чтобы Европейский Союз едино и недвусмысленно реагировал на воссоединение Крыма с Россией. В Госдуме разочаровались словами Меркель.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство местных жителей поддержали это решение. Украина считает это оккупацией, из-за чего перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.