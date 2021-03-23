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Россиянам назвали первые признаки алкоголизма

Россиянам назвали первые признаки алкоголизмаФото: David Tran / Unsplash

Симптомами психического заболевания могут служить неадекватное поведение и забывание событий последнего вечера после употребления спиртного. Первые признаки алкоголизма россиянам назвал психиатр, нарколог Сергей Нурисламов в разговоре с телеканалом «Звезда».

Кроме того, о наличии алкогольной зависимости свидетельствует и то, как человек опохмеляется. Также алкоголики начинают «употреблять быстрее, чем все остальные, когда количество выпитого увеличивается».

Первая стадия алкоголизма, по словам нарколога, начинается с психологических феноменов. В частности — с так называемого опережения круга, когда человек выпивает, не дожидаясь окончания тоста. Повышение толерантности к алкоголю с сопутствующей ей способностью выпивать больше остальных — еще один симптом, с которым, по мнению врача, можно справиться даже без лекарств.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что в России алкоголизм формируется на протяжении нескольких лет, но его пик приходится в среднем на возраст от 30 до 50 лет.

Россия

По материалам: lenta.ru
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