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Россиянам станет доступен шопинг через Instagram

Россиянам станет доступен шопинг через Instagram

Соцсеть Instagram позволит россиянам и компаниям заниматься куплей-продажей товаров с помощью функции Instagram Shopping. Доступ к этому инструменту даст возможность отмечать в публикациях товары с указанием цены и информации о них, сообщила пресс-служба Facebook. 

Таким образом, покупатели смогут посетить сайт продавца и приобрести понравившуюся вещь либо добавить ее в закладки. Сначала доступ к этому нововведению случайным образом получит небольшое количество отечественных бизнес-аккаунтов, а потом и все остальные пользователи.

"При запуске действует случайный отбор. Мы не выбираем специальные аккаунты и тестируем функцию на разном бизнесе. Наша конечная цель — расширить функцию на все подходящие компании", — уточнила директор по продукту Instagram Эшли Юки.

Российские компании также смогут воспользоваться инструментом "Магазины", позволяющим создать витрину товаров и демонстрировать ее в профиле Instagram или Facebook. Эта функция была представлена еще в мае 2020 года, для ее подключения необходимо подать заявку.

Ранее NEWSTES писал, что Трамп хочет запустить собственную соцсеть, которая "изменит правила игры".

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По материалам: uposters.ru
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