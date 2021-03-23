Российский бизнес получит субсидии для трудоустройства безработных

Вадим Карасев

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российский бизнес получит от правительства субсидии для трудоустройства безработных граждан, а россияне — пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.

Компании смогут рассчитывать на господдержку при найме на работу россиян, которые зарегистрировались в центрах занятости до 1 января 2021 года. Размер субсидии составит три минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй — через три месяца, третий — через полгода. Ожидается, что эта мера позволит трудоустроить не менее 200 тысяч человек. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 12 миллиардов рублей.

Кроме того, для россиян будут организованы программы переобучения и дополнительного профессионального образования как для потерявших работу из-за пандемии граждан, так и людей старше 50 лет и женщин с маленькими детьми. Ожидается, что в 2021 году пройти обучение и получить новую профессию или дополнительное образование смогут не менее 168 тысяч россиян, из них около 126 тысяч устроятся на работу. На эти цели из федерального бюджета выделено более 24 миллиардов рублей до 2023 года.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные экспертов Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) сообщила, что большинство россиян, которые недавно потеряли работу, не смогли снова трудоустроиться. Новое место удалось отыскать только 41 проценту граждан. Специалисты пришли к выводу, что гражданам не очень активно помогали найти работу, однако центры занятости переориентировались на предоставление установленных правительством денежных выплат. ­