Российский холдинг отреагировал на запрет Норвегии на покупку завода

Алексей Вольцев

Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) разочарован решением норвежских властей о применении положений закона о безопасности к покупке завода двигателей Bergen Engines в этой стране и будет глубоко разочарован в случае окончательной блокировки сделки, сообщил российский производитель.

ТМХ в начале февраля сообщил, что приобретает у британской компании Rolls-Royce Group завод дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, который находится в Норвегии. Однако в марте в министерство юстиции Норвегии заявило, что власти в соответствии с законом о безопасности могут приостановить эту сделку. Во вторник министр юстиции Норвегии Моника Мэланн сообщила, что правительство страны решило остановить продажу завода Bergen Engines российской компании.