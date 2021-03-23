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Российский врач развеяла миф о связи витаминов и рака

Российский врач развеяла миф о связи витаминов и ракаФото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Некоторые витамины можно принимать пациентам с онкологией, и врачи используют их в комплексной терапии. Миф об их вреде при раке в разговоре с «Росбалтом» развеяла врач-онколог, химиотерапевт НМИЦ онкологии имени Петрова Надежда Бриш.

По ее словам, что раньше считалось, что биодобавки противопоказаны при онкологии, но сейчас ситуация изменилась, и их применяют в лечении. «Опухолевые клетки, так же, как и здоровые, нуждаются во всех питательных веществах, чтобы активно бороться с заболеванием», — сказала она.

Бриш уточнила, что витамины в принципе полезны для любого человека, но самостоятельно лечить или предотвратить рак они не могут. При этом перед началом из приема необходимо обратиться ко врачу, поскольку гипервитаминоз и авитаминоз опасны и для здоровых людей, и при онкологическом заболевании.

Ранее американские ученые выяснили, что витамин D способен снижать риск развития любого рака. От плоскоклеточного рака кожи защищает витамин А.

Россия

По материалам: lenta.ru
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