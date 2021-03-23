Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российского посла вызвали в МИД Турции

Российского посла вызвали в МИД ТурцииАлексей ЕрховФото: Посольство Российской Федерации в Турецкой Республике

Российского посла Алексея Ерхова вызвали в министерство иностранных дел Турции. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

Согласно информации газеты, это произошло в понедельник, 22 марта. Ерхова вызвали в МИД Турции в Анкаре, где якобы «выразили обеспокоенность» проблемами безопасности в сирийской провинции Идлиб недалеко от границы с Турцией.

В министерстве, предположительно, подняли вопрос о том, что удары России были в том числе сконцентрированы в районах, где живет гражданское население. По мнению Анкары, это угрожает стабильности и безопасности в регионе.

21 марта сообщалось, что российские силы нанесли авиаудар по районам на северо-западе Сирии вблизи границы с Турцией. Один из ударов — возле пограничного перехода на окраине города Сармада в провинции Идлиб — был нанесен с самолета. Еще одна ракета класса «земля-земля» поразила цель в деревне Ках. Это первая подобная атака в 2021 году.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны силовиков
В ДНР заявили о гибели двух человек из-за обстрелов со стороны
Названы лауреаты премии президента в области литературы и искусства
Названы лауреаты премии президента в области литературы и искусства
Лера Кудрявцева ночью пережила предынфарктное состояние
Лера Кудрявцева ночью пережила предынфарктное состояние
АвтоВАЗ представил новую мультимедийную систему EnjoY Pro с интеллектом
АвтоВАЗ представил новую мультимедийную систему EnjoY Pro с
Шойгу в телефонном разговоре обсудил с главой Минобороны Армении военное сотрудничество
Шойгу в телефонном разговоре обсудил с главой Минобороны Армении
В Сарапуле расследуют убийство 11-летней девочки
В Сарапуле расследуют убийство 11-летней девочки
NGS.RU: В Новосибирске врачи пересадили органы одного донора четырем пациентам
NGS.RU: В Новосибирске врачи пересадили органы одного донора четырем
Букмекеры назвали имя возможного победителя Евровидения-2021
Букмекеры назвали имя возможного победителя Евровидения-2021
США раскрыли условия для работы с Россией
США раскрыли условия для работы с Россией
Бывшая помощница Байдена похвалила Путина и назвала его львом
Бывшая помощница Байдена похвалила Путина и назвала его львом
Российского посла вызвали в МИД Турции
Российского посла вызвали в МИД Турции
Рубли поменяют города
Рубли поменяют города

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
В Новгородской области создают экспозицию, посвященную летчикам МАОН
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Курс евро поднялся до 89 рублей
Курс евро поднялся до 89 рублей

Еще по теме

Россия ударила по боевикам у турецкой границы
США обвинили Россию в гибели мирного жителя после авиаудара в Сирии
МИД Турции вызвал российского посла из-за действий сирийской армии
Турция выразит протест России и Ирану из-за ситуации в Идлибе