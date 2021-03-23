Рубли поменяют города

Вадим Карасев

Банк России до 2025 года обновит дизайн банкнот и улучшит их защиту. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Михаил Алексеев.

Он напомнил, что в 2017 году в обращение были введены купюры номиналом 200 и 2000 рублей с современным обликом и системой защиты.

В то же время, поскольку в течение последних 10 лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, пришло время подумать о том, как подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив их до уровня, реализованного в 200- и 2000-рублевых купюрах.

В 2022 году появятся обновленные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023-м — номиналом 1000 и 5000, в 2024-м — 500, в 2025-м — 10 и 50. На одной стороне купюры по-прежнему будет изображение города, на обратной — достопримечательности соответствующего федерального округа. Например, на лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения соответственно Санкт-Петербурга и Москвы, но на обратной появятся достопримечательности Центрального и Северо-Западного федеральных округов. На 500-рублевой купюре отобразят Пятигорск вместо Архангельска, на тысячной — Нижний Новгород вместо Ярославля, на пятитысячной — Екатеринбург вместо Хабаровска.

