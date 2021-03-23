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С 1 июня 2021 года водителей РФ начнут штрафовать за резину не по сезону

Новый штраф будет введен в ПДД в 2021 году для водителей РФ. Автолюбителей начнут наказывать за использование летней резины зимой и шипованной – в летнее время. Запрет на несезонную резину в России действует давно, но штрафы начнут выписывать только сейчас.

Оформляться все нарушения будут по части 1 статьи 12.5 КоАП “Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена”. Сумма штрафа составит 500 рублей.

Сообщение С 1 июня 2021 года водителей РФ начнут штрафовать за резину не по сезону появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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