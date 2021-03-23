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Саратовские прокуроры добились ареста организатора преступного сообщества

Как сегодня сообщается на сайте Генеральной прокуратуры страны один из организаторов был задержан двумя днями ранее. Подтвердить личность обвиняемого в совершении тяжких и особо тяжких преступлений удалось при его попытке пересечь государственную границу России.

Следствие считает, что несмотря на достаточно юный возраст – всего 23-года молодой человек стал одним из организаторов сообщества, который выполнял одну из ключевых ролей в сообществе.

Розыском данного организатора занимались как силовики из Саратовской области, так и полицейские из центрального аппарата Российского МВД.

В информации поступившей от прокуратуры субъекта федерации отмечается, что в сообществе преступников действовала жесткая структура, каждой из подразделений преступников выполняло четко отведенную для них роль. Действовали не только «закладчики» и «фасовщики» незаконных препаратов, но и также была налажена деятельность склада, отдельное подразделение отвечало за логистическую составляющую – перевозки партий. У преступников были свои кураторы, возглавлявшие группу.

При этом участники незаконной организации могли, так сказать «проявить себя» и тем самым обеспечить себе рост по карьерной лестнице, заняв более высокое место иерархии преступной организации.

На протяжении периода с лета минувшего 2020 года общее кураторство наркоторговлей осуществляли трое граждан из соседних республик.

После задержания одного из организаторов следователь вместе с представителем Саратовского надзорного ведомства обратились к суду с совместно заявленным ходатайством, в котором просили отправить под стражу организатора. Учитывая тяжесть предположительно совершенных членами группы преступлений, фемида согласилась изолировать от общества в СИЗО задержанного.

Сообщение Саратовские прокуроры добились ареста организатора преступного сообщества появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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