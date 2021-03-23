Саша Черно, несмотря на горе, ведет активную жизнь в соцсетях

Вадим Карасев

На днях Саша Черно объявила о смерти своей мамы, раскаялась в своем плохом отношении к ней, заверила, что очень страдает, и продолжила вести активную жизнь в соцсетях, общаясь с фолловерами. Те, в свою очередь, не видят ничего удивительного в поведении Саши, но не понимают, почему это ее муж продолжает выкладывать ролики о своих проблемах или со своими танцами.

«Почему твой муж не с тобой в такой момент, а занимается своей внешностью», - удивляются фолловеры.

Саша Черно не стала отказываться от общения с подписчиками из-за смерти ее мамы. Хотя она очень переживает, по ее словам, и осознала, что нужно уметь прощать вовремя, это не повод отказаться от работы. Ведь блогерство Саша считает работой, и смерть мамы - вовсе не причина покинуть соцсети на несколько дней, пишет newstes.ru.Интересно, что Сашины поклонники считают вполне нормальным то, что она после смерти мамы продолжает выходить на связь, но почему-то возмущены тем, что Иосиф находит время для публикаций и рассказов о его проблемах с кожей. У Саши даже спрашивают, почему это ее муж не оказывает ей поддержку, а записывает сторисы.Черно поспешила выступить на защиту мужа и заверила, что он ее так активно поддерживает, что просто не передать словами. Всех бы так поддерживали, заявила Черно и тут же съязвила, что никто не прекращает ходить на работу из-за проблем. А, может, все дело в том, что никакого горя у Саши нет, поэтому так легко и ей не отказываться от соцсетей, и на мужа не обижаться.Кстати, у Иосифа серьезная проблема - он жалуется на болезнь кожи, ищет дерматолога, который его вылечит, посетил уже двоих врачей и планирует подыскать третьего, так как ему не нравятся варианты лечения, которые ему предложили. Разве можно отказываться от рекламы врачей в такой период, когда ему нужна реальная помощь.