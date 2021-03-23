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Счастливая Анастасия Паршина выписалась из роддома

Счастливая Анастасия Паршина выписалась из роддома
Сегодня, мы делаем с тобой первый шаг в этот огромный и очень интересный мир. Я уверена, он тебе понравится! Ты просто не представляешь, но знаю, что чувствуешь, какое счастье мы испытываем с твоим папой, как не можем оторваться от тебя, когда ты спишь, как хотим вдыхать твой вкусный запах, дышать тобой. Спасибо, сынок, что выбрал нас.

Через несколько лет, когда ты захочешь посмотреть свои фотографии. Я открою свой Инстаграм и покажу наш первый выход в свет — День выписки. Какие мы тут красивые и счастливые!

Вот таким красивым сегодня перед тобой откроется новый мир, ты почувствуешь воздух, совершишь свое первое путешествие, заснешь уже дома в своей кроватке и с сегодняшнего дня, все дни, ночи, недели, года мы начнем делить на троих. Я пишу и улыбка не сходит с моего лица.

Малыш, моя семья - я вас бесконечно люблю. С вами делюсь этим счастьем, надеюсь, вы читателе и где-то внутри чувствуете тепло. Всех целую, скоро вернусь, у меня сегодня волнительный день!
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По материалам: life-dom2.su
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