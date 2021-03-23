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Счетная палата обнаружила увеличение процентного риска для бюджета России

Счетная палата обнаружила увеличение процентного риска для бюджета России
Изменение структуры размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах в 2020 году в пользу защитных инструментов повысило процентный риск для федерального бюджета, говорится в отчете Счетной палаты РФ.

Россия в прошлом году более чем вдвое перевыполнила программу государственных внутренних заимствований: вместо изначально запланированных на 2020 год 2,3 триллиона рублей Минфин привлек свыше 5,1 триллиона рублей. При этом основной объем размещений пришелся на последние месяцы года после принятия решения о наращивании объемов госзаимствований в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Экономика

По материалам: ria.ru
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