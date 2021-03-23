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SEYLAB – натуральная вода на все 100%

Торговая марка Seylab предлагает услуги доставки воды для дома и офиса. Заказав воду от торговой марки Seylab, вы получаете 100% природный чистый продукт по разумной цене, качественное обслуживание и доставку, а также скидки для постоянных клиентов.

Полезная вода Seylab

Действительно чистая бутилированная и озонированная питьевая вода торговой марки Seylab производится без участия в технологическом процессе человека, что в свою очередь полностью исключает любые недочеты на всех этапах, от добычи в скважине, до упаковки в бутыли. При этом настоящая вода сохраняет все необходимые минералы, так необходимые человеку для нормальной жизнедеятельности.

Преимущества заказа воды в Seylab

Каждый клиент, заказав натуральную воду, получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит отметить следующие важные моменты:

  • Высокое качество и срочная доставка по указанному адресу.
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту, доставка воды по предварительно согласованному графику.
  • Натуральный, природный продукт, богатый полезными минералами.
  • Акции и наличие скидок для постоянных и оптовых клиентов.
  • Возможность корпоративного сотрудничества по снабжению водой офисных помещений крупных компаний.

Надежная и проверенная компания

Вода является самой необходимой для человека жидкостью. Количество и процентное содержание минералов в воде варьируется в зависимости от типа и разновидности источника. Только вода от компании Seylab является на 100% чистой и натуральной.

Seylab осуществляет свою деятельность уже более 5 лет, и за такой срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда предоставляет качественную продукцию по самой низкой на рынке стоимости.

Высокое качество воды достигается благодаря качественному источнику и продуманному технологическому процессу по добычи из природных скважин. Высокий уровень производства без участия человека и современная техника делают полезную питьевую воду по-настоящему доступной для людей.

Исходное сырье (то есть, вода из скважины) сперва попадает в специальный резервуар, где отстаивается некоторое время. Далее жидкость проходит предварительную фильтрацию на установках с водопроницаемостью в 20 мкм. Следующим этапом идут антибактериальные фильтры и последующая механическая очистка через песок, смягчитель и уголь. Завершающим этапом идет прохождение жидкости через мембрану с обратным осмосом.

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