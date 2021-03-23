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Шойгу в телефонном разговоре обсудил с главой Минобороны Армении военное сотрудничество

Сергей Шойгу, министр обороны РФ, провел телефонный разговор с Вагаршаком Арутюняном, возглавляющим военное ведомство Армении. Были затронуты меры безопасности в армянском Сюнике, информирует пресс-служба оборонного министерства Армении.

Шойгу и Арутюнян поговорили об армянско-российском сотрудничестве. В частности, были затронуты вопросы совместных действий Объединенной группировки войск и миссии, которая проводится российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. На повестке дня также была военно-политическая ситуация региона.

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось 10 ноября 2020 года после заявления глав трех стран – Армении, Азербайджана и России. Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное решение. Отмечается, что армянская сторона сделала ряд уступок по поводу территорий.

Контроль прекращения огня проводит миротворческий контингент России – 1960 военных, 90 бронетранспортеров и 380 единиц специальной и автомобильной техники.

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Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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