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СК завершил расследование дела об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следственный комитет России закончил расследование уголовного дела о причастных к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД (центр «Э») по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. К следствии пришли к выводу, что в качестве организатора и руководителя террористической организации выступает Хасан Полонкоев.

В СКР утверждают, что обвиняемые дважды пытались покончить с жизнью Эльджаркиева. Впервые это случилось 12 января 2019 года на участке автомобильной дороги Р-217 «Кавказ». Тогда стреляли по автомобилю, в котором пребывал глава центра «Э», он не пострадал.

Вторая попытка произошла 2 ноября в Москве. На месте скончались и Эльджаркиев, и его брат, работавший врачом в одном из стационаров города.


В отдельное производство выделено дело в отношении 12 персонажей. В розыске находятся ещё 13 человек.

Сообщение СК завершил расследование дела об убийстве главы центра «Э» Ингушетии появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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