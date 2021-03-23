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"Скопинский маньяк" о бывшей пленнице: "Лена больше не рожает. Надо опять мне заняться ею"

"Скопинский маньяк" о бывшей пленнице: "Лена больше не рожает. Надо опять мне заняться ею"

"Скопинский маньяк" откровенно высказался о своем отношении к бывшим пленницам. Об этом освободившийся из колонии Виктор Мохов, отбывший 17 лет за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних в начале 2000-х годов, рассказал в очередном выпуске Youtube-проекта "Осторожно, Собчак". 

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет. Он предложил подвезти их до дома, но отвез за город и поместил в бункер, который заранее вырыл на своем участке под гаражом. Там девушки провели 1296 дней в качестве секс-рабынь. За неповиновение маньяк лишал их еды, воды и света, распылял в помещении слезоточивый газ. Одна из девушек дважды родила. Им удалось спастись благодаря записке, переданной на волю.

"Катя там жила, но не рожала, а Лена рожала. Сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена — нет. От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею", — заявил Собчак Мохов.

При этом "скопинский маньяк" признался, что он якобы испытывает чувства к одной из своих бывших пленниц — Екатерине. Теперь он мечтает встретиться с ней ради того, чтобы извиниться.

"Катя, пожалуйста, прости меня за те мучения и страдания, которые тебе пришлось перенести по моей вине. Я к тебе и к Лене всегда относился с уважением", — заявил Мохов.

Однако Екатерина не верит словам "скопинского маньяка". "Я не понимаю, зачем он хочет встретиться со мной. Этого не будет. Конечно, он не раскаивается", — считает пострадавшая.

Напомним, в августе 2005-го Мохов был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Он отправился отбывать наказание в исправительное учреждение в Саратовской области, а вышел на свободу 3 марта 2021 года. По данным СМИ, он мог изначально направиться в Москву на съемки ток-шоу.

Как писал NEWSTES, ранее 70-летний "cкопинский маньяк" заявил, что собирается жениться.

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По материалам: uposters.ru
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