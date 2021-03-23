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Скопинский маньяк: «Смотрю порно два раза в сутки и хочу купить резиновую куклу»

Скопинский маньяк: «Смотрю порно два раза в сутки и хочу купить резиновую куклу»

Виктор Мохов дал откровенное интервью Ксении Собчак, в котором признался, что не считает себя плохим человеком. Сексуальных отклонений в своем поведении он тоже не замечает.


17 лет Виктор Мохов провел в колонии строгого режима за то, что четыре года насиловал, удерживая в плену, двух девушек: Екатерину Мартынову и Елену Самохину. Он не скрывает, что периодически даже подвергал своих жертв пыткам.

В интервью для YouTube-канала Ксении Собчак скопинский маньяк подробно рассказал, что же толкнуло его на преступления. «Мне всегда нравились самые красивые девушки, а я им не нравился. Зато на меня всякие страшненькие вешались. Первый секс у меня случился с бывшей женой уже после свадьбы. Мне было 29 лет. Тогда нравы были другие. Надо было встречаться с девушкой долго, чтобы сексом заняться. Сейчас же у людей все на первом свидании происходит», — рассказал преступник.

Все те четыре года, что Мартынова и Самохина находились в плену, Мохов насиловал их каждый день. У маньяка была даже камасутра, в которой он отмечал позы, которые хотел бы попробовать. «Приходил иногда по несколько раз в день, если у него был выходной. Ни разу не было такого, чтобы он спустился к нам в бункер просто так. Каждый раз он нас насиловал. Так продолжалось все эти годы. Сначала у нас с Леной была очередь: один день она с ним, другой — я», — поделилась воспоминаниями Екатерина.

При этом сам Мохов не считает, что делал что-то ужасное. Наоборот, расценивает свое поведение, как заботу о девушках. Сейчас скопинский маньяк мечтает найти новое увлечение. «Я хочу секс-куклу купить, пока женщины-то нет. Может, мне попадется женщина, которая захочет со мной быть. А что, есть же женщины, которых возбуждают маньяки. Но я не считаю себя сексуально озабоченным. Порнографию я раза два в день смотрю», — заявил преступник.

Конечно, выход Мохова из тюрьмы возмутил многих граждан. В адрес маньяка посыпались угрозы, поэтому сейчас к нему приставлена охрана. Сам Виктор в финале интервью попросил прощения у изнасилованных им девушек и даже записал для них обращение.

Общество / Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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