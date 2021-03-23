Смартфоны Samsung Galaxy S21 в США продаются втрое лучше прошлого поколения в первый месяц продаж

Анастасия Иванова

Линейка смартфонов Samsung Galaxy S21 сейчас продолжает демонстрировать просто отличные продажи. Источник также говорит, что они при этом не показывает признаков замедления, а в США смартфоны Galaxy S21 в первый месяц продаж сразу втрое опередили все предыдущее поколение.

Кроме того, в США на долю топовой модели смартфона Galaxy S21 Ultra приходится сразу 40% продаж линейки, что для компании Samsung также очень хорошо.

Главным фактором этого, вероятно, является сейчас цена — аппараты линейки смартфонов Galaxy S21 попросту стартовали с ощутимо меньших цен, чем их неудачливые предшественники.

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