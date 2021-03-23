Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Смартфоны Samsung Galaxy S21 в США продаются втрое лучше прошлого поколения в первый месяц продаж

Смартфоны Samsung Galaxy S21 в США продаются втрое лучше прошлого поколения в первый месяц продаж

Линейка смартфонов Samsung Galaxy S21 сейчас продолжает демонстрировать просто отличные продажи. Источник также говорит, что они при этом не показывает признаков замедления, а в США смартфоны Galaxy S21 в первый месяц продаж сразу втрое опередили все предыдущее поколение.

Кроме того, в США на долю топовой модели смартфона Galaxy S21 Ultra приходится сразу 40% продаж линейки, что для компании Samsung также очень хорошо.

Главным фактором этого, вероятно, является сейчас цена — аппараты линейки смартфонов Galaxy S21 попросту стартовали с ощутимо меньших цен, чем их неудачливые предшественники.

Сообщение Смартфоны Samsung Galaxy S21 в США продаются втрое лучше прошлого поколения в первый месяц продаж появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Арсений Попов о коллегах по «Импровизации»: «Нет такого, чтобы я им сказал: «Братан, у меня что-то случилось»
Арсений Попов о коллегах по «Импровизации»: «Нет такого, чтобы я им
Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Лукин: «Не представлял, как целоваться с Арзамасовой. Было неловко»
Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Лукин: «Не представлял, как
Звезда сериала «Гадалка» Ольга Глухарева стала мамой в третий раз
Звезда сериала «Гадалка» Ольга Глухарева стала мамой в третий раз
Полицейские вместе с прохожим спасли троих детей в киевском парке
Полицейские вместе с прохожим спасли троих детей в киевском парке
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
В Кремле уточнили планы Путина о вакцинации от коронавируса
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за дела о взятке
«Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора из-за
Назван примерный возраст для вакцинации детей от коронавируса
Назван примерный возраст для вакцинации детей от коронавируса
Первый пост в Twitter продали почти за три миллиона долларов
Первый пост в Twitter продали почти за три миллиона долларов
Россияне сообщили о сбое в работе Google
Россияне сообщили о сбое в работе Google
В России предрекли рост цен на бензин
В России предрекли рост цен на бензин
В США собрались улучшать экологию при помощи кофе
В США собрались улучшать экологию при помощи кофе
В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле

Топ на сегодня

Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Мишустин обсудит в Москве с премьером Казахстана темы двусторонних связей и ЕАЭС
Мишустин обсудит в Москве с премьером Казахстана темы двусторонних
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом

Еще по теме

Линейка Samsung Galaxy A получит свежую версию Android
Стало известно, когда Samsung представит новые смартфоны Galaxy A
Компанию Samsung ждут убытки в три миллиарда долларов
Samsung рекомендует скорее обменять Galaxy Note 7 из-за угрозы взрыва