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Sobesednik: Манижей заинтересовались следователи

Sobesednik: Манижей заинтересовались следователи

Певицей заинтересовались следователи, о чем сообщает портал sobesednik. В Следственный комитет поступило обращение от работников СМИ “Ветеранские вести”. Заявители считают, что песня девушки, с которой она представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение, разжигает межнациональную рознь между жителями России и Средней Азии, откуда родом певица, кроме того, по их мнению, музыкальная композиция затрагивает интересы евреев.

После отбора Манижи на Евровидение, который прошел в прямом эфире, на девушку обрушился шквал негатива. Многие считают её песню неподходящей под формат конкурса, откровенно слабой и неинтересной. Даже звезды шоу-бизнеса уверены, что шансов на победу у девушки нет.

Сообщение Sobesednik: Манижей заинтересовались следователи появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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