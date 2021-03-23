Sobesednik: Манижей заинтересовались следователи

Алексей Вольцев

Певицей заинтересовались следователи, о чем сообщает портал sobesednik. В Следственный комитет поступило обращение от работников СМИ “Ветеранские вести”. Заявители считают, что песня девушки, с которой она представит Россию на музыкальном конкурсе Евровидение, разжигает межнациональную рознь между жителями России и Средней Азии, откуда родом певица, кроме того, по их мнению, музыкальная композиция затрагивает интересы евреев.

После отбора Манижи на Евровидение, который прошел в прямом эфире, на девушку обрушился шквал негатива. Многие считают её песню неподходящей под формат конкурса, откровенно слабой и неинтересной. Даже звезды шоу-бизнеса уверены, что шансов на победу у девушки нет.

Сообщение Sobesednik: Манижей заинтересовались следователи появились сначала на Информационное агентство "SM News".