Соловьёв рассказал Бортич, что будет с её гонорарами в России

Лидия Мартынова

Журналист и телеведущих Владимир Соловьёв в передаче на YouTube-канале «Соловьев LIVE» рассказал о своём отношении к критическим высказываниям актрисы Александры Бортич о нынешней власти в России и объяснил девушке, что ей не стоит переживать за свои гонорары в профессиональной деятельности.

Соловьёв подчеркнул, что мы живём в России, а не в США, где власти могут оказать давление на человека из-за его политических взглядов и гражданской позиции.

«Сашенька, да у тебя даже ценник не упадет за день съемок. У тебя все будет хорошо. Вы очень милая, замечательная актриса. Вы же не в Америке, Сашенька. За политические взгляды вас не лишат работы. Вы можете и дальше радостно гадить на Россию», — обратился журналист к Бортич.

Также Соловьёв напомнил Бортич, кем является её «талантливый» супруг, и как он достиг своего положения. По словам Соловьёва муж Александры Бортич, в прошлом человек из Администрации президента России, явно добился всего не сам. Его отцом является Валерий Савельев крупный бизнесмен с Урала, с 2005 года депутат Законодательного Собрания Свердловской области.

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