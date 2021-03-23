Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Соловьёв рассказал Бортич, что будет с её гонорарами в России

Журналист и телеведущих Владимир Соловьёв в передаче на YouTube-канале «Соловьев LIVE» рассказал о своём отношении к критическим высказываниям актрисы Александры Бортич о нынешней власти в России и объяснил девушке, что ей не стоит переживать за свои гонорары в профессиональной деятельности.

Соловьёв подчеркнул, что мы живём в России, а не в США, где власти могут оказать давление на человека из-за его политических взглядов и гражданской позиции.

«Сашенька, да у тебя даже ценник не упадет за день съемок. У тебя все будет хорошо. Вы очень милая, замечательная актриса. Вы же не в Америке, Сашенька. За политические взгляды вас не лишат работы. Вы можете и дальше радостно гадить на Россию», — обратился журналист к Бортич.

Также Соловьёв напомнил Бортич, кем является её «талантливый» супруг, и как он достиг своего положения. По словам Соловьёва муж Александры Бортич, в прошлом человек из Администрации президента России, явно добился всего не сам. Его отцом является Валерий Савельев крупный бизнесмен с Урала, с 2005 года депутат Законодательного Собрания Свердловской области.

Сообщение Соловьёв рассказал Бортич, что будет с её гонорарами в России появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
«Очень испугалась» — стала известна причина госпитализации Леры Кудрявцевой
«Очень испугалась» — стала известна причина госпитализации Леры
Счетная палата обнаружила увеличение процентного риска для бюджета России
Счетная палата обнаружила увеличение процентного риска для бюджета
Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
В Сирии российские военные уничтожили пещеру боевиков
В Сирии российские военные уничтожили пещеру боевиков
Врач рассказала о состоянии звезды фильма «Белое солнце пустыни»
Врач рассказала о состоянии звезды фильма «Белое солнце пустыни»
Единственная трасса вдоль берега Черного моря частично осыпалась в Сочи
Единственная трасса вдоль берега Черного моря частично осыпалась в
Бывший замглавы СВР умер из-за осложнений от коронавируса
Бывший замглавы СВР умер из-за осложнений от коронавируса
В России заявили о тупике в отношениях с ЕС
В России заявили о тупике в отношениях с ЕС
Восемь мостов разведут в Петербурге на этой неделе
Восемь мостов разведут в Петербурге на этой неделе
Deadline: Киану Ривз снимется в экранизации комикса «BRZRKR». Историю написал сам актер
Deadline: Киану Ривз снимется в экранизации комикса «BRZRKR». Историю
“Президент нервирует элиты”: политолог Виноградов раскрыл смысл поездки Путина в тайгу
“Президент нервирует элиты”: политолог Виноградов раскрыл смысл

Топ на сегодня

Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Познер подверг критике предложение Путина о встрече с Байденом
Познер подверг критике предложение Путина о встрече с Байденом
В Европе оценили необходимость в российской вакцине от коронавируса
В Европе оценили необходимость в российской вакцине от коронавируса
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Саммит ЕС пройдет в режиме видеоконференции из-за COVID-19
Саммит ЕС пройдет в режиме видеоконференции из-за COVID-19

Еще по теме

Соловьев отметил большой интерес граждан РФ к выборам
«200 000 в день» — Михалков раскрыл гонорар Александры Бортич
Актриса Александра Бортич связала себя узами брака с актером Ильей Маланином
Вечерний Ургант — Александра Бортич и Светлана Ходченкова (22 12 2016)