Советники Байдена готовят план стимулирования экономики на $3 трлн

Вадим Карасев

Советники президента США Джо Байдена готовят план стимулирования американской экономики, который предполагает выделение около $3 трлн на нужды в сфере науки, образования и борьбы с изменением климата, пишет The New York Times (NYT).

По информации издания, для финансирования проектов по развитию инфраструктуры предлагается повысить налоги для наиболее богатых жителей Штатов и крупнейших корпораций. Также часть денег должна пойти на профессиональную переподготовку граждан. Команда американского лидера считает, что это поспособствует повышению производительности труда в стране.

План обсуждают уже несколько месяцев, и ожидается, что его представят Байдену на рассмотрение на текущей неделе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала статью в NYT, отметив неуместность "спекуляций по будущим предложениям в экономической сфере". По ее словам, администрация рассматривает различные варианты поддержки населения.

Ранее NEWSTES писал, что президент США засомневался в своих умственных способностях.