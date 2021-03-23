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Советники Байдена готовят план стимулирования экономики на $3 трлн

Советники Байдена готовят план стимулирования экономики на $3 трлн

Советники президента США Джо Байдена готовят план стимулирования американской экономики, который предполагает выделение около $3 трлн на нужды в сфере науки, образования и борьбы с изменением климата, пишет The New York Times (NYT).

По информации издания, для финансирования проектов по развитию инфраструктуры предлагается повысить налоги для наиболее богатых жителей Штатов и крупнейших корпораций. Также часть денег должна пойти на профессиональную переподготовку граждан. Команда американского лидера считает, что это поспособствует повышению производительности труда в стране.

План обсуждают уже несколько месяцев, и ожидается, что его представят Байдену на рассмотрение на текущей неделе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала статью в NYT, отметив неуместность "спекуляций по будущим предложениям в экономической сфере". По ее словам, администрация рассматривает различные варианты поддержки населения.

Ранее NEWSTES писал, что президент США засомневался в своих умственных способностях.

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По материалам: uposters.ru
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