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СП рассказала о размещении евробондов Россией под санкциями США

СП рассказала о размещении евробондов Россией под санкциями США
Россия, несмотря на ограничения со стороны США, смогла в прошлом году разместить евробонды в Европе на рекордную сумму 2 миллиарда евро и под рекордно низкие ставки, близкие к стоимости заимствований других развивающихся стран, не находящихся под санкциями, готовится в материалах Счетной палаты РФ.

Санкции США, введенные летом 2019 года, фактически лишили Россию возможности предлагать рынку новые долларовые долговые бумаги.

"Будучи отрезанным от возможности привлекать доллары из-за санкций, Минфин России обратился на единственный доступный крупный рынок – европейский. Размещение прошло без участия американских инвесторов и без использования финансовой инфраструктуры США", - пишет Счетная палата по итогам мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований.

Контрольное ведомство отмечает, что состоявшееся в ноябре прошлого года размещение стало рекордным: его объем составил 2 миллиарда евро, при этом спрос на российские евробонды превысил размещенный объем более чем на 700 миллионов евро.


"Вместе с тем размещение прошло по рекордно низким ставкам", - говорится в документе. Так, доходность еврооблигаций с погашением в 2027 году составила 1,125% годовых, а бумаг с погашением в 2032 году – 1,85% годовых. Иностранные инвесторы приобрели около 60% новых еврооблигаций РФ, российские инвесторы – около 40% в каждом из выпусков.

Экономика

По материалам: ria.ru
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