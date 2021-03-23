СП советует усилить контроль за международным финансированием проектов

Лидия Мартынова

Счетная палата РФ советует Минфину усилить контроль за реализацией проектов в России, которые финансируются международными финансовыми организациями (МФО). Соответствующие рекомендации содержатся в промежуточных итогах мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований.

"В соответствии с программой внешних заимствований на 2020 год, должна была начаться реализация двух проектов: Нового банка развития "Содействие развитию системы подготовки высококвалифицированных кадров для базовых отраслей экономики" (на $22,8 миллиона в 2020 году) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций "Программа инфраструктурного развития Российской Федерации" (на $0,1 миллиона). Финансирование указанных проектов по состоянию на 1 января 2021 года не начато", - указывает Счетная палата.

Кроме того, по данным аудиторов, в 2020 году реализовывался проект "Создание нового выезда из города Уфы на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-5 "Урал" за счет займа Нового банка развития.

В связи с этим аудиторы рекомендуют Минфину "усилить контроль за реализацией проектов, финансируемых за счет средств МФО", говорится в документах.