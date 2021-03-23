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США раскрыли условия для работы с Россией

США раскрыли условия для работы с РоссиейЭнтони БлинкенФото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Соединенные Штаты будут сотрудничать с Россией только в тех сферах, где это отвечает их национальным интересам. Такие условия для работы с Москвой раскрыл госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передает ТАСС.

Блинкен пояснил, что одна из таких сфер — это стратегическая стабильность. В качестве примера дипломат привел продление странами Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также упомянула продление СНВ-3, говоря о точках соприкосновения между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным. По ее словам, главы двух государств согласны в том, что необходимо искать способы продолжать сотрудничество в тех сферах, где национальные интересы двух стран совпадают.

В отношениях России и США наступил новый кризис после того, как президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.

Москва и Вашингтон обменялись нотами о продлении ДСНВ 3 февраля. Ракетный договор будет действовать в том виде, как был подписан, до 5 февраля 2026 года.

В мире

По материалам: lenta.ru
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