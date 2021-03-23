США заявили, что недостаток технологий создал препятствия для гиперзвуковой программы

Алексей Вольцев

Как сообщает портал www.ridus.ru, в докладе Счетной палаты США – GAO, было озвучено, что на данный момент программа по развитию гиперзвукового оружия потерпела крах. Связано это с тем, что США не обладает достаточными технологиями и поэтому программа в лучшем случае появится, но с большим опозданием.

Программа под названием Hypersonic Weapons сообщает, что основные проблемы связаны с технически сложными задачами. Так, во время испытаний гиперзвуковые устройства находятся под слишком сильными нагрузками.

Стоит отметить, что информация о работе США над гиперзвуковым оружием стала доступна общественности в августе 2020 года. Работа велась по трем направлениям. Так разработки велись над баллистической ракетой и планирующим блоком для подводных лодок, проектом сухопутной системы с дальностью до 2200 километров и авиационным вооружением, которое способно развивать скорость до 20 махов и поражать цель на расстоянии до 925 километров.

В процессе разработок было выявлено то, что некоторые технологии достаточно слабы и именно это препятствует развитию программы.

Сообщение США заявили, что недостаток технологий создал препятствия для гиперзвуковой программы появились сначала на Информационное агентство "SM News".