Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации

Влада Некрасова

Пиар-менеджер Леры Кудрявцевой Табриз Шахиди прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" госпитализацию телеведущей.

По словам собеседника телеканала, с его подопечной все в порядке.

"Сейчас на обследовании. Чувствует себя хорошо", — пояснил Шахиди.

Ранее Кудрявцева рассказала подписчикам в Instagram, что она попала в больницу, однако не уточнила, что именно с ней произошло. Самочувствие ведущей ухудшилось во время съемок одного из телевизионных проектов.