Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
Сегодня, 00:55 Влада Некрасова
Пиар-менеджер Леры Кудрявцевой Табриз Шахиди прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" госпитализацию телеведущей.
По словам собеседника телеканала, с его подопечной все в порядке."Сейчас на обследовании. Чувствует себя хорошо", — пояснил Шахиди.
Ранее Кудрявцева рассказала подписчикам в Instagram, что она попала в больницу, однако не уточнила, что именно с ней произошло. Самочувствие ведущей ухудшилось во время съемок одного из телевизионных проектов.
По материалам: ria.ru