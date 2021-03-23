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Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации

Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
Пиар-менеджер Леры Кудрявцевой Табриз Шахиди прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" госпитализацию телеведущей.

По словам собеседника телеканала, с его подопечной все в порядке.

"Сейчас на обследовании. Чувствует себя хорошо", — пояснил Шахиди.

Ранее Кудрявцева рассказала подписчикам в Instagram, что она попала в больницу, однако не уточнила, что именно с ней произошло. Самочувствие ведущей ухудшилось во время съемок одного из телевизионных проектов.

Россия

По материалам: ria.ru
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