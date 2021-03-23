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Страху россиян перед 5G нашли объяснение

Страху россиян перед 5G нашли объяснениеФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Страх россиян перед сетями пятого поколения (5G) связан с отсутствием разъяснений принципов работы этой технологии. Такое объяснение в комментарии РИА Новости высказал замглавы Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов.

«Россияне опасаются того, чего не знают и чего им никто не хочет объяснить», — отметил он. Эксперт также сообщил, что регулярно находит в YouTube множество роликов, включая довольно свежие, критикующие стандарт связи.

По его словам, людей убеждают во вреде 5G на основе жонглирования фактами и уверенного пересказа полностью антинаучных теорий. При этом видео, доступно объясняющих важность и полезность 5G, практически невозможно найти.

«Многие запомнили, что про вред 5G что-то говорили, а про пользу — практически нет», — пояснил Сиволобов. Он считает, что для изменения мнения россиян необходимо разъяснять и демонстрировать достижения страны в области 5G.

Весной 2020 года, в период первой волны пандемии коронавируса, в сети приобрела популярность теория заговора о влиянии 5G на распространение вирусов. Некоторые исследователи считают сообщения о распространении коронавируса координированной кампанией по дезинформации населения. Так, в Великобритании не менее 20 мобильных вышек подверглись нападению вандалов. Похожие сообщения поступали и из других стран мира. При этом среди распространителей теории оказались знаменитости и политики с большим количеством подписчиков.

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По материалам: lenta.ru
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