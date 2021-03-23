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Странам по всему миру призвали давать в долг

Странам по всему миру призвали давать в долгФото: Pineapple Studio / Legion-media.ru

Управляющий портфелем инвестиционной и консалтинговой компании Capital Economics Саша Чорли в интервью CNBC призвал инвесторов давать в долг странам со всего мира, отметив, что сейчас лучший момент для этого за последние шесть лет.

По словам Чорли, именно рынок государственных облигаций на данный момент является наиболее привлекательным для инвесторов — как частных, так и институциональных. В последние недели отмечается резкий рост доходности государственных бумаг многих стран, в первую очередь 10-летних казначейских облигаций США, традиционно считающихся эталоном надежности.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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