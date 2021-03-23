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Студия Disney объявила о переносе фильма «Чёрная вдова»

По сообщениям CNN, «Чёрная вдова» фильм студии Дисней, дебютирует одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе компании 9 июля.

Фильм будет выпущен через функцию Premier Access, что означает, что подписчикам Disney + придется заплатить дополнительную плату в размере 29,99 долларов за его просмотр.

Долгожданный фильм о супергероях со Скарлетт Йоханссон изначально планировался к показу в кинотеатрах год назад, 1 мая 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса, подорвавшей киноиндустрию.

WarnerMedia ранее объявила, что в этом году выпустит все фильмы Warner Bros. на HBO Max без взимания дополнительной платы с подписчиков.

Marvel, однако, является крупнейшей студией блокбастеров в Голливуде, и Disney экспериментирует с альтернативной стратегией распространения во время пандемии.

Невозможно переоценить, насколько этот шаг важен для Disney. Marvel — это не только крупнейшая студия блокбастеров в Голливуде, но и многие из их фильмов становятся общественным резонансом, не говоря уже о рекордных кассовых сборах.

Marvel также является крупнейшей франшизой Disney, и теперь компания даёт зрителям выбор, где они хотят смотреть фильмы. Это было бы немыслимо еще в прошлом году, и это подчеркивает важность потоковой передачи для медиаимперии Диснея.

«Сегодняшнее объявление отражает нашу направленность на обеспечение потребительского выбора и удовлетворение меняющихся предпочтений аудитории», – заявил во вторник Карим Даниэль, председатель Disney по распространению средств массовой информации и развлечений.

Сообщение Студия Disney объявила о переносе фильма «Чёрная вдова» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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