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Студия Warner Bros. вернётся к релизам фильмов в кино уже в 2022 году

Руководители WarnerMedia были непреклонны в том, что спорная модель выпуска премьер на HBO Max предназначена только для фильмов 2021 года. Deadline сообщает, что Cineworld, владелец Warner Bros. и Regal Cinemas, заключили контракт о возвращении фильмов Warner Bros. в кинотеатры в 2022 году благодаря новому 45-дневному плану. Согласно плану на 2022 год, Warner Bros. представит фильмы в кинотеатрах в тот же день, когда они выйдут на HBO Max.

Regal впервые за шесть месяцев откроются в США, начиная со 2 апреля, чтобы показать «Годзилла против Конга». 16 апреля выйдет премьера «Mortal Kombat». 45-дневный эксклюзивный прокат фильмов Warner Bros. в Regal Cinemas начнется в 2022 году.

«Мы очень рады соглашению с Warner Bros.», – сказал в своем заявлении генеральный директор Cineworld Муки Грейдингер. «Мы рассматриваем это соглашение как важную веху в наших 100-летних отношениях с Warner Bros.»

Сообщение Студия Warner Bros. вернётся к релизам фильмов в кино уже в 2022 году появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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