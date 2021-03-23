Студия WarnerMedia не собирается выпускать сиквелы «Лиги справедливости»

Влада Некрасова

Глава WarnerMedia Энн Сарнофф разочарована «токсичными» фанатами комиксов DC. Об этом сообщает издание FBM.ru.

Речь идёт о тех, кто требовал выпустить «Версию Снайдера» фильма «Лига справедливости», напрямую угрожая руководству студии.

«Мы не потерпим такого. Такое поведение предосудительно, независимо от того, о какой франшизе или о каком бизнесе идёт речь. Это совершенно неприемлемо», — заявила Сарнофф.

Глава студии также отметила, что сотрудники и руководство стремятся сделать DC фэндомом, в котором каждый чувствует себя в безопасности и причастным к созданию историй.

«Мы хотим, чтобы люди могли говорить о том, что они любят, но мы против агрессии со стороны небольших фракций, которых что-то не устраивает. Мы не об этом. Мы о позитиве и празднике», — подчеркнула Энн.

Ранее Warner Media пошла на поводу у фанатов и представила 18 марта фильм «Лига справедливости Зака Снайдера», вложив в этот проект более десятка миллионов долларов. Фильм наполнен намеками на несколько продолжений, однако Сарнофф заявила, что трилогия Снайдера на этом закончится.

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