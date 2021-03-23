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Студия WarnerMedia не собирается выпускать сиквелы «Лиги справедливости»

Глава WarnerMedia Энн Сарнофф разочарована «токсичными» фанатами комиксов DC. Об этом сообщает издание FBM.ru.

Речь идёт о тех, кто требовал выпустить «Версию Снайдера» фильма «Лига справедливости», напрямую угрожая руководству студии.

«Мы не потерпим такого. Такое поведение предосудительно, независимо от того, о какой франшизе или о каком бизнесе идёт речь. Это совершенно неприемлемо», — заявила Сарнофф.

Глава студии также отметила, что сотрудники и руководство стремятся сделать DC фэндомом, в котором каждый чувствует себя в безопасности и причастным к созданию историй.

«Мы хотим, чтобы люди могли говорить о том, что они любят, но мы против агрессии со стороны небольших фракций, которых что-то не устраивает. Мы не об этом. Мы о позитиве и празднике», — подчеркнула Энн.

Ранее Warner Media пошла на поводу у фанатов и представила 18 марта фильм «Лига справедливости Зака Снайдера», вложив в этот проект более десятка миллионов долларов. Фильм наполнен намеками на несколько продолжений, однако Сарнофф заявила, что трилогия Снайдера на этом закончится.

Сообщение Студия WarnerMedia не собирается выпускать сиквелы «Лиги справедливости» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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