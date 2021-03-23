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Суд арестовал два дня избивавшего россиянку турка

Суд арестовал два дня избивавшего россиянку туркаФото: Reuters

Суд Стамбула арестовал турецкого гражданина Альпа Мутлу, который два дня избивал россиянку. Мужчину обвиняют в пытках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевшей.

«Мутлу арестован. Он обвиняется прокуратурой в причинении страданий, пытках. То есть это не просто нанесение побоев. Избиение продолжалось два дня, поэтому прокуратура приравняла его к пыткам. Чтобы понять, по какой именно статье его будут судить, нужно дождаться обвинительного заключения, в нем же будет указано, какое наказание ему будет потребовано. Но могу сказать, что это преступление почти такой же тяжести, как и убийство, у которого даже нет срока давности», — сообщил он.

Отмечается, что россиянка приехала в страну после того, как познакомилась с мужчиной в социальных сетях. По предварительным данным, пара поселилась в отеле в районе Аташехир, однако через некоторое время у них возникли разногласия, и Мутлу начал избивать женщину.

Спустя два дня, когда мужчина вышел в магазин, россиянке удалось получить убежище у администратора гостиницы. Сотрудники отеля вызвали полицию. Правоохранители зафиксировали побои и доставили пострадавшую в больницу.

Гражданин Турции должен предстать перед судом в течение нескольких ближайших недель.

В мире

По материалам: lenta.ru
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