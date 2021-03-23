Сухогруз врезался в российский военный танкер в Суэцком канале

Вадим Карасев

В Суэцком канале произошло столкновение сухогруза "Арк Роял", следовавшего под флагом Барбадоса, с российским военным танкером "Кола". Инцидент подтвердили в командовании Балтфлота.

"В результате произошедшего никто из экипажа танкера не пострадал, разлива топлива нет. Танкер "Кола" в помощи не нуждается и продолжает движение по плану перехода", — рассказали военные.

Капитан судна "Арк Роял" признал, что авария произошла из-за нарушения им правил судоходства, ему заявлен морской протест.

Танкер "Кола" сейчас сопровождает корвет Балтфлота "Стойкий", который недавно заходил в Судан в преддверии строительства там пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

NEWSTES писал, что вскоре после визита российских кораблей в суданский порт США тоже направили туда свои военные суда.