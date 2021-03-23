Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сухогруз врезался в российский военный танкер в Суэцком канале

Сухогруз врезался в российский военный танкер в Суэцком канале

В Суэцком канале произошло столкновение сухогруза "Арк Роял", следовавшего под флагом Барбадоса, с российским военным танкером "Кола". Инцидент подтвердили в командовании Балтфлота.

"В результате произошедшего никто из экипажа танкера не пострадал, разлива топлива нет. Танкер "Кола" в помощи не нуждается и продолжает движение по плану перехода", — рассказали военные.

Капитан судна "Арк Роял" признал, что авария произошла из-за нарушения им правил судоходства, ему заявлен морской протест.

Танкер "Кола" сейчас сопровождает корвет Балтфлота "Стойкий", который недавно заходил в Судан в преддверии строительства там пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.

NEWSTES писал, что вскоре после визита российских кораблей в суданский порт США тоже направили туда свои военные суда.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Депутат ответил на заявления Евросоюза об отношениях с Россией
Депутат ответил на заявления Евросоюза об отношениях с Россией
Повстанцы сбили американский ударный беспилотник
Повстанцы сбили американский ударный беспилотник
Писатель назвал президента Польши дебилом и пошел под суд
Писатель назвал президента Польши дебилом и пошел под суд
Базу США в Сирии обстреляли ракетами
Базу США в Сирии обстреляли ракетами
Одноклассница Тимоти Шаламе раскрыла его ориентацию: «Он бисексуален»
Одноклассница Тимоти Шаламе раскрыла его ориентацию: «Он бисексуален»
Атака! В сети хотят уничтожить аккаунты блогеров в Instagram
Атака! В сети хотят уничтожить аккаунты блогеров в Instagram
Президент поручил Ермаку разобраться с монополистами, которые завышают цены на продукты, — эксперт
Президент поручил Ермаку разобраться с монополистами, которые
Белорусская группа прокомментировала отказ от ее песни на «Евровидении»
Белорусская группа прокомментировала отказ от ее песни на
ГД приняла в I чтении проект об увеличении федеральной части партсписков
ГД приняла в I чтении проект об увеличении федеральной части
Ford начнет производить электромобили в России
Ford начнет производить электромобили в России
В России предсказали рост популярности наличных денег
В России предсказали рост популярности наличных денег
«Газпром» остановит «Силу Сибири»
«Газпром» остановит «Силу Сибири»

Топ на сегодня

Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины увеличивается
Киев готовится к прорыву обороны ДНР, число дезертиров в ВС Украины
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Илон Маск отверг обвинения в использовании автомобилей Tesla для
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Готовы ли в ЕС менять отношения с Россией? Мнение политолога
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
В Колорадо произошла стрельба в супермаркете

Еще по теме

Корабли Балтийского флота покинули порт Джибути
Корветы Балтийского флота вошли в Средиземное море
Отряд кораблей Балтийского флота возвращается в пункт постоянного базирования
В Индонезии был найден пропавший танкер