Сухогруз врезался в российский военный танкер в Суэцком канале
В Суэцком канале произошло столкновение сухогруза "Арк Роял", следовавшего под флагом Барбадоса, с российским военным танкером "Кола". Инцидент подтвердили в командовании Балтфлота.
"В результате произошедшего никто из экипажа танкера не пострадал, разлива топлива нет. Танкер "Кола" в помощи не нуждается и продолжает движение по плану перехода", — рассказали военные.
Капитан судна "Арк Роял" признал, что авария произошла из-за нарушения им правил судоходства, ему заявлен морской протест.
Танкер "Кола" сейчас сопровождает корвет Балтфлота "Стойкий", который недавно заходил в Судан в преддверии строительства там пункта материально-технического обеспечения ВМФ России.
NEWSTES писал, что вскоре после визита российских кораблей в суданский порт США тоже направили туда свои военные суда.