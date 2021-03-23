«Так себе мать получается»: Муцениеце разрывается между домом и работой, пока Прилучный крутит роман

Анастасия Иванова

Агата и Павел расстались с громким скандалом зимой прошлого года. Тогда звезда переехала с детьми в столичную квартиру, а актер перебрался к новой пассии Мирославе Карпович. Брюнетка признается: бывший муж не часто общается с детьми, да и они уже не горят желанием видеть отца.

Агата Муцениеце не скрывает, что порой остро нуждается в поддержке. Звездной матери нелегко справляться одной с домашними хлопотами, а также воспитанием восьмилетнего Тимофея и пятилетней Мией. Ведь сейчас актриса просто нарасхват как у режиссеров, так и телепродюсеров. Звезде приходится ехать на работу еще до восхода солнца, чтобы успеть выполнить все запланированные дела.

О бешеном ритме жизни Агата рассказала в YouTube-блоге «Прилучные будни». «Ребята, мне кажется, я зомби, — вздыхала она. — Просто человек не спит. Я сейчас собираюсь ехать на «Доброе утро». Сегодня у нас денек типа выходной, но после программы мы едем к зубному, а потом записываем самопробы. Затем я еду на другие пробы, после переодеваюсь и еду на день рождения к Косте Крюкову. Вот такой план на сегодня… Давно детей так не видела, чтобы погулять с ними, провести целый день. Решила, что освобожу в графике только один день для детей, потому что так себе мать получается».

Впрочем, трудности 32-летнюю актрису не пугают. Муцениеце удается устраивать детям теплые семейные праздники, а также приятные сюрпризы. Так, например, она исполнила давнюю мечту Мии, познакомив ее с Егором Кридом. Ведущая шоу «Голос.Дети» Первого канала воспользовалась служебным положением и провела дочь в гримерную кумира. Ребенок был вне себя от восторга. Малышка крепко обняла музыканта и густо раскраснелась от смущения.

«Представляете, какое счастье произошло с девочкой! Она сегодня еще меня попросила: «Мам, покажи фотку с Егором». Я ей показываю, а она опять покраснела», — умилялась брюнетка.

Позже звезда отметила, что рада насыщенному графику и возросшей популярности, ведь после развода с Прилучным она переживала депрессию. Свой день рождения, пока Павел устраивал романтический ужин Мирославе, Агата провела за философскими размышлениями.

«Наверное, надо подводить какие-то итоги, выводы спустя год больших перемен в моей жизни. Наверное, если бы я улетела в прошлое, в 1 марта того года, я бы сказала себе: «Агаточка, не грусти малышка. Потому что когда случается что-то страшное, и тебе кажется, что конец всему, что ты строил, конец смыслам — просто знай, что это к переменам. Это начало нового этапа жизни, самопознания. Перед каждыми глобальными переменами обязательно нужно с чем-то проститься», — рассуждала актриса.