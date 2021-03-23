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Таксист откусил россиянке палец в драке

Таксист откусил россиянке палец в дракеФото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

В Уссурийске Приморского края таксист укусил женщину за палец — ей пришлось ампутировать фалангу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД России.

По его словам, конфликт произошел возле торгового центра между водителем и мужем пострадавшей женщины. Та вмешалась, когда они начали драться.

По информации Telegram-канала LIFE SHOT, таксиста возмутило, что женщина пыталась сфотографировать номер телефона службы такси, который был размещен на заднем стекле автомобиля.

Ранее жительница Санкт-Петербурга рассказала в соцсетях о том, как таксист во время поездки в аэропорт начал смотреть порно и мастурбировать. В техподдержке сервиса заказа такси девушке предложили три промокода на скидку и компенсировали стоимость поездки. Компания «Ситимобил» также проверила и заблокировала весь таксопарк, в котором работал водитель.

Россия

По материалам: lenta.ru
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