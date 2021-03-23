Техники и инструменты для раскрытия энергетики и спящего Я

Вадим Карасев

Внутренняя энергетика человека — это и есть его Я. Советы экспертов помогут вам раскрыть свою энергетику и весь внутренний потенциал, изменить свою жизнь к лучшему и стать лучшей версией себя.

Первое, о чем следует помнить всем и каждому, — это тот факт, что отрицательная энергетика является неотъемлемой частью жизни любого человека. Не нужно бояться проблем и негатива — нужно уметь использовать энергетику негативных событий в свою пользу.

Методики раскрытия спящего Я

Двигайтесь. Когда человек пребывает в движении, он живет. Мы не были созданы для того, чтобы работать за компьютером по 10 часов в сутки. Человек был создан для активности. Занимайтесь спортом, ходите, посещайте бассейн. Любая физическая активность сильно повышает энергетический потенциал. Большинство успешных людей занимается спортом.

Общайтесь с позитивными людьми. Наше внутреннее Я зависит не только от нас самих, но и от тех, кто находится в нашем ближайшем окружении. Если вы хотите стать сильнее, общайтесь с сильными людьми. Если вы хотите обрести свою жизненную цель и поставить для себя какие-то новые задачи, общайтесь с теми, кто это уже сделал. Общайтесь с людьми и не забывайте учиться у них чему-то новому. Раскрыть спящее Я не получится в одиночестве и затворничестве.

Медитации и аффирмации. Без них никуда, ведь с их помощью энергетика человека становится более мощной. Разум открывается и очищается от негативных программ. Также они помогают быстро открыть заблокированные чакры, что не может не воздействовать благоприятным образом на энергетику.

Балуйте себя. Ставьте цели, делайте списки того, что вам необходимо достичь. После достижения этих целей балуйте себя чем-то приятным. Покупайте что-то новое, чтобы отметить очередное достижение поставленной жизненной цели. Это позволит ощутить вкус к жизни и достичь осознанности.

Занимайтесь творчеством. Не обязательно начинать рисовать, играть на музыкальном инструменте или писать книгу. Начните с малого. Это не должен быть шедевр — вы можете ошибаться. Главное — делать то, что нравится и приносит удовольствие. Это может быть даже приготовление необычного блюда.

Талисманы для раскрытия энергетики

Отлично воздействуют на энергетику различные минералы. Они являются пассивным источником позитивной энергии, поэтому так популярны.

Мужские камни-талисманы для мощной энергетики: цитрин, тигровый глаз, яшма, янтарь.

Женские камни-талисманы, пробуждающие внутреннее Я: малахит, жемчуг, лунный камень, коралл.

Очень хорошо воздействуют на энергетику человека и окружающего его пространства многие растения-талисманы: азалия, герань, зверобой, мята, толстянка.