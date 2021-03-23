“Терпеть Путина больше не будут”: экс-полковник ФСБ Гудков рассказал о новой угрозе для Кремля

Анастасия Иванова

Политик, отставной полковник ФСБ и бизнесмен Геннадий Гудков высказался о ситуации с напряжённостью, возникшей между Путиным и Байденом после высказывания американского президента. Об этом сообщает “Собеседник”.

На YouTube-канале “И грянул Грэм” Гудков дал интервью, где обозначил вероятные последствия для Кремля в связи с реакцией на слова Байдена лидеров других государств. Политолог отметил, что российские власти переполошились вовсе не из-за хлёстких и неаккуратных выражений президента США. Дело в том, что никто кроме Эрдогана.

“Говоря про Путина, Байден сказал, что «он за это заплатит». Совершенно очевидно, что это – не просто слова, и за ними последуют действия не только США, но и их союзников. Также хочу обратить внимание на еще один очень важный факт: ни один серьезный западный политик, западный лидер не осудил Байдена за его слова о Путине. Слова Байдена – сигнал российским элитам о том, что терпеть Путина США и их союзники больше не намерены”, – считает Гудков.

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