Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » “Терпеть Путина больше не будут”: экс-полковник ФСБ Гудков рассказал о новой угрозе для Кремля

“Терпеть Путина больше не будут”: экс-полковник ФСБ Гудков рассказал о новой угрозе для Кремля

Политик, отставной полковник ФСБ и бизнесмен Геннадий Гудков высказался о ситуации с напряжённостью, возникшей между Путиным и Байденом после высказывания американского президента. Об этом сообщает “Собеседник”.

На YouTube-канале “И грянул Грэм” Гудков дал интервью, где обозначил вероятные последствия для Кремля в связи с реакцией на слова Байдена лидеров других государств. Политолог отметил, что российские власти переполошились вовсе не из-за хлёстких и неаккуратных выражений президента США. Дело в том, что никто кроме Эрдогана.

“Говоря про Путина, Байден сказал, что «он за это заплатит». Совершенно очевидно, что это – не просто слова, и за ними последуют действия не только США, но и их союзников. Также хочу обратить внимание на еще один очень важный факт: ни один серьезный западный политик, западный лидер не осудил Байдена за его слова о Путине. Слова Байдена – сигнал российским элитам о том, что терпеть Путина США и их союзники больше не намерены”, – считает Гудков.

Сообщение “Терпеть Путина больше не будут”: экс-полковник ФСБ Гудков рассказал о новой угрозе для Кремля появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

СП рассказала о размещении евробондов Россией под санкциями США
СП рассказала о размещении евробондов Россией под санкциями США
"Очень эротично!": Алеся Кафельникова снялась в машине без трусов, показав голый зад
"Очень эротично!": Алеся Кафельникова снялась в машине без трусов,
Немецкий минздрав уличили в покупке масок через фирму мужа министра
Немецкий минздрав уличили в покупке масок через фирму мужа министра
Владельцев квартир предупредили о мошенничестве от имени Росреестра
Владельцев квартир предупредили о мошенничестве от имени Росреестра
США заявили, что недостаток технологий создал препятствия для гиперзвуковой программы
США заявили, что недостаток технологий создал препятствия для
Эксперт Баранец объяснил важность российских гиперзвуковых разработок для НАТО
Эксперт Баранец объяснил важность российских гиперзвуковых разработок
Смартфоны Samsung Galaxy S21 в США продаются втрое лучше прошлого поколения в первый месяц продаж
Смартфоны Samsung Galaxy S21 в США продаются втрое лучше прошлого
Hollywood Reporter: Фильм о Майке Тайсоне с участием Джейми Фокса станет сериалом
Hollywood Reporter: Фильм о Майке Тайсоне с участием Джейми Фокса
“Терпеть Путина больше не будут”: экс-полковник ФСБ Гудков рассказал о новой угрозе для Кремля
“Терпеть Путина больше не будут”: экс-полковник ФСБ Гудков рассказал
ЕС обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию»
ЕС обвинил Россию во взятии «курса на конфронтацию»
В Италии опровергли утверждение ЕК о ненужности «Спутника V»
В Италии опровергли утверждение ЕК о ненужности «Спутника V»
Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»
Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»

Топ на сегодня

Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Мишустин обсудит в Москве с премьером Казахстана темы двусторонних связей и ЕАЭС
Мишустин обсудит в Москве с премьером Казахстана темы двусторонних
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом

Еще по теме

Песков прокомментировал слова Байдена о Путине
Аваков прокомментировал слова Байдена о Путине
Эрдоган раскритиковал Байдена за слова о Путине
Володин назвал заявление Байдена о Путине истерикой от бессилия