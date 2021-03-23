Тимати назвал расставание с Анастасией Решетовой «только официальной версией»

Лидия Мартынова

Рэп-исполнитель Тимати, незадолго до того, как было объявлено, что он станет новым «Холостяком», расстался с Анастасией Решетовой. Причина расставания так и не была озвучена. Бывшие возлюбленные только рассказали о том, что они останутся друзьями ради сына и «третьи лица» ни при чём.

Среди поклонников появилась теория, что пара решила просто пропиариться. А в последнем выпуске проекта «Холостяк» Дарья, одна из участниц, задала Тимати вопрос напрямую. Она подозревает холостяка в том, что он решил пиариться за счёт проекта, а Решетова лишь поддерживает эту историю с расставанием.

Тимати ответил, что их расставание с Анастасией – «только официальная версия» и что правду знают лишь двое – он и Анастасия.

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