Топливный союз заявил о риске роста цен на бензин на 14 процентов

Алексей Вольцев

Независимый топливный союз (НТС) полагает, что цены на бензин в России могут вырасти на 14%, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину направлено письмо с просьбой принять срочные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщает газета "Известия" во вторник.

"Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии — на 14%, предупредили в НТС... НТС 18 марта направил письмо Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации ситуации на рынке топлива", — говорится в сообщении.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), которые приводит газета, цены на бензин на АИ-92 и АИ-95 с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года выросли более чем на 18,5%, достигнув 53,6 тысячи и 55,3 тысяч рублей за тонну соответственно.

В письме Мишустину НТС выдвинул предложения, которые могут помочь избежать топливного кризиса. Так, в союзе считают, что нужны дополнительные фискальные стимулы для роста производства нефтепродуктов, что повысит привлекательность поставок на внутренний рынок.