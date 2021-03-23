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Трамп высмеял падение Байдена на трапе самолета

Трамп высмеял падение Байдена на трапе самолетаФото: Carlos Barria / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп высмеял действующего главу государства Джо Байдена за падение на трапе самолета. Видео с выступлением экс-лидера опубликовано в TikTok, передает издание Washington Examiner.

«Я посмотрел, как Джо Байден поднимался по трапу, и сказал: "Я ему не проиграл"», — заявил Трамп, вызвав смех у публики.

19 марта в сети появились кадры падения Байдена при подъеме на борт номер один. На видео президент США поднимается по трапу самолета, спотыкаясь и падая, затем салютует и заходит в салон. Пресс-служба Белого дома заявила, что американский лидер отлично себя чувствует, а сам инцидент там объяснили сильным ветром.

В тот же день во время публичного выступления Байден оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис «президентом». Отмечалось, что американский лидер не в первый раз допускает подобные оговорки.

В мире

По материалам: lenta.ru
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