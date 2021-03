Трамп запускает собственную социальную сеть, которая "изменит правила игры"

Вадим Карасев

Дональд Трамп запускает собственную платформу для общения в Сети. 45-й президент США вернется в интернет уже через 2-3 месяца — такое заявление прозвучало от его советника Джейсона Миллера.

По словам Миллера, Трамп вернется со своей собственной платформой, которая "полностью изменит правила игры" и привлечет десятки миллионов новых пользователей.

[email protected] said President Trump will be "returning to social media in two or three months" with "his own platform" that will "completely redefine the game" and attract "tens of millions" of new users. #MediaBuzz

— #MediaBuzz (@MediaBuzzFNC) March 21, 2021

Это первое упоминание о новой социальной сети Трампа из достоверного источника. Дополнительной информации о проекте не приводится.



Бывший президент США был забанен в Facebook и Twitter после массовых выступлений его сторонников в Вашингтоне. Также ряд социальных сетей и площадок, включая YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, Reddit и другие, заблокировали тысячи аккаунтов избирателей Трампа. Социальная сеть Parler, где тоже собирались сторонники экс-президента, оказалась целиком исключена из Google Play Store и Apple App Store, а затем ей отказали в хостинге. Ее работа восстановилась только спустя несколько месяцев.