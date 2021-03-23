У российских чиновников захотели изымать превышающие доходы суммы денег

Вадим Карасев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства, и захотело изымать у чиновников превышающие официальные доходы суммы денег в пользу государства. Соответствующий проект опубликован на сайте нижней палаты.

Документ предусматривает внесение поправок в два Федеральных закона — «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции».

Согласно законопроекту, деньги чиновников можно будет изымать в том случае, если на их банковских счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года, при этом законность получения денег не будет подтверждена.

Авторы законопроекта отметили, что такие меры позволят усилить борьбу с коррупцией. Сейчас в пользу государства возможно взыскивать земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась сообщениями о якобы получении ею пенсии в размере 450 тысяч рублей. «Моя декларация открыта, у меня почти 50 лет трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

В 2019 году ямальский депутат Василий Крюк задекларировал 194 земельных участка общей площадью 359 квадратных километров — это территория, сопоставимая с четырьмя Салехардами (чуть менее 85 квадратных километров каждый) или одним островом Мальта (около 316 квадратных километров).