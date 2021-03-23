Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » У российских чиновников захотели изымать превышающие доходы суммы денег

У российских чиновников захотели изымать превышающие доходы суммы денег

У российских чиновников захотели изымать превышающие доходы суммы денегФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства, и захотело изымать у чиновников превышающие официальные доходы суммы денег в пользу государства. Соответствующий проект опубликован на сайте нижней палаты.

Документ предусматривает внесение поправок в два Федеральных закона — «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции».

Согласно законопроекту, деньги чиновников можно будет изымать в том случае, если на их банковских счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года, при этом законность получения денег не будет подтверждена.

Авторы законопроекта отметили, что такие меры позволят усилить борьбу с коррупцией. Сейчас в пользу государства возможно взыскивать земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась сообщениями о якобы получении ею пенсии в размере 450 тысяч рублей. «Моя декларация открыта, у меня почти 50 лет трудового стажа, пенсия составляет 25 тысяч рублей», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

В 2019 году ямальский депутат Василий Крюк задекларировал 194 земельных участка общей площадью 359 квадратных километров — это территория, сопоставимая с четырьмя Салехардами (чуть менее 85 квадратных километров каждый) или одним островом Мальта (около 316 квадратных километров).

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
СП советует усилить контроль за международным финансированием проектов
СП советует усилить контроль за международным финансированием проектов
Путин обсудил с главой Евросовета «Спутник V», Донбасс и Белоруссию
Путин обсудил с главой Евросовета «Спутник V», Донбасс и Белоруссию
Таксист откусил россиянке палец в драке
Таксист откусил россиянке палец в драке
У российских чиновников захотели изымать превышающие доходы суммы денег
У российских чиновников захотели изымать превышающие доходы суммы
На Полтавщине школьница чуть не отравила одноклассников запахом от своей обуви
На Полтавщине школьница чуть не отравила одноклассников запахом
Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую
Испания возобновит вакцинацию AstraZeneca
Испания возобновит вакцинацию AstraZeneca
Россия засомневалась в возможности Украины завоевать любовь жителей Крыма
Россия засомневалась в возможности Украины завоевать любовь жителей
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Великобритания расширит свое присутствие в Черном море и на Балтике
Эксперты оценили шансы парламентских и малых партий на выборах в Госдуму
Эксперты оценили шансы парламентских и малых партий на выборах в
Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализации

Топ на сегодня

Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Александр Хинштейн предрек новые задержания губернаторов
Мишустин обсудит в Москве с премьером Казахстана темы двусторонних связей и ЕАЭС
Мишустин обсудит в Москве с премьером Казахстана темы двусторонних
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Минфин предупредил о рисках блокировки российских активов за рубежом
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло
Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет тепло

Еще по теме

Минюст предложил изымать у чиновников нелегальные средства
Минюст предложил изымать у чиновников незадекларированные доходы
У российских чиновников будут изымать незадекларированные доходы
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров